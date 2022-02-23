Rosatom, MBIR Araştırma Reaktörü inşasında hedeflerin ötesine geçti - Son Dakika

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, dünyanın en büyük hızlı nötron araştırma reaktörü olacak olan Çok Amaçlı Hızlı Üretken Araştırma Reaktörü'nün (MBIR) inşasını sürdürüyor. Şirketin MBIR için ürettiği reaktör kabı, 2022'nin ilk çeyreğinde sahaya teslim edilecek.

Rosatom son yaptığı toplantıda, inşa konusunda 2021 yılı sonu için belirlenen takvimin yüzde 8 ilerisinde olduklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından projede reaktör kabını teslim aşamasına ulaşıldı. Rosatom'un Sermaye Yatırımları Direktörü, Kamu İnşaat İşleri Denetçisi ve Kamu Uzmanı Gennady Sakharov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik zorluklara ve devam eden korona virüs kısıtlamalarına rağmen, çalışmalarımızı belirlenen takvimin ilerisine geçerek yürüttüğünüzü duyurmaktan gurur duyuyorum. 2021'de reaktör şaftı ekipmanının hızlı biçimde kurulması, bir sonraki aşama olan reaktör kabının sahaya teslimatına yaklaşmamızı sağladı. Tüm bunlar, etkin proje yönetimi, dünya lideri teknolojiyi benimseme ve işçilerimizin becerileri sayesinde mümkün oldu. Sıkı çalışmalarını sürdüren işçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Sakharov, kaydedilen hızlı ilerleme sayesinde reaktörün planlanandan bir yıl önce, yani 2027'de tamamlanacağını ve 2028'de de araştırma programları için uluslararası ortakların kullanımına sunulacağını söyledi.

Reaktör kabının kurulumu geçen yıl başlamıştı. MBIR, devreye alındığında yüksek akışlı araştırma tesisleri içinde dünya lideri haline gelecek çok amaçlı hızlı bir nötron araştırma reaktörü olacak. - MERSİN