Rosneft'in 2023 net karı yüzde 47 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Rosneft'in 2023 net karı yüzde 47 arttı

Rosneft\'in 2023 net karı yüzde 47 arttı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in 2023 yılındaki net karı bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye yükseldi. Şirketin geliri ise yüzde 1,3 artarak 9,2 trilyon rubleye çıktı. Rosneft, geçen yıl 270 milyon ton hidrokarbon kaynağı ve 92,7 milyar metreküp doğal gaz üretti.

19.02.2024 18:49
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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye (yaklaşık 14 milyar dolar) yükseldi.

Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirket gelirinin geçen yıl 2022'ye göre yüzde 1,3 artarak 9,2 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karının yüzde 17,8 artarak 3 trilyon rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, net karın ise yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin net karındaki önemli artışın ana nedeni olarak "parasal olmayan kalemlerdeki değişimlere" işaret edildi.

Şirketin geçen yıl 270 milyon ton hidrokarbon kaynak ürettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 92,7 milyar metreküp de doğal gaz ürettiği belirtildi.

Rosneft, Rusya'nın toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Rusya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosneft'in 2023 net karı yüzde 47 arttı - Son Dakika

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