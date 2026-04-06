Rossmann Türkiye'den Fidan Dikimi
Rossmann Türkiye'den Fidan Dikimi

06.04.2026 14:21
Rossmann Türkiye, Mersin'de 135 bin fidan dikerek yangın sonrası ormanları yeniden yeşertiyor.

Rossmann Türkiye, sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü "Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı" projesinin ikinci etabı kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde 135 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rossmann Türkiye, iş ortakları ve OGEM-VAK işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yangınlardan etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda Mersin Silifke Taşucu'nda yangından zarar görmüş orman alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 135 bin fidan dikildi. Etkinliğe, Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

İkinci etapta dikilen 135 bin fidanla Mersin Silifke Taşucu'nda 2022'de meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlandı. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir orman alanının Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Projeye Beyaz Kağıt, Colgate, Henkel, L'Oreal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care markaları da destek veriyor.

İlk etabı 2025'te Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba Köyü'nde gerçekleştirilen projede Rossmann çalışanları ve iş ortaklarının katılımıyla 15 bin fidan toprakla buluşturulmuştu. "İyi hissettiren alışveriş" anlayışını toplum ve çevre için genişleten Rossmann Türkiye, doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, toprakla buluşturulan her fidanın sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir taahhüdü temsil ettiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında doğaya nefes olacak projeler üretmeye kararlı olduklarını vurgulayan Ejder, şunları kaydetti:

"Attığımız her adım, daha sürdürülebilir bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun somut bir göstergesi. Rossmann Türkiye olarak 'iyi hissettiren' yaklaşımımızı yalnızca müşterilerimize sunduğumuz deneyimlerle sınırlı görmüyor, topluma, çevreye ve gelecek nesillere değer yaratmayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu projeyi, sadece bir ağaçlandırma çalışması olarak değil, iş ortaklarımızla büyüttüğümüz, uzun vadeli ve ölçülebilir etki yaratan bir sosyal yatırım olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rossmann Türkiye'den Fidan Dikimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Rossmann Türkiye'den Fidan Dikimi - Son Dakika
