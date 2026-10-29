Ruppur NGS'nin ikinci ünitesi için nükleer yakıt Bangladeş'e teslim edildi - Son Dakika
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Ruppur NGS'nin ikinci ünitesi için nükleer yakıt Bangladeş'e teslim edildi

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Rosatom, Bangladeş'teki Ruppur NGS'nin ikinci güç ünitesinde kullanılacak nükleer yakıtı teslim ettiğini duyurdu. NZHK tarafından üretilen yakıt demetleri hava yoluyla Bangladeş'e ulaştırıldı ve VVER-1200 reaktör için santral sahasındaki özel depoya yerleştirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinin ilk yakıt yüklemesinde kullanılacak nükleer yakıtı Bangladeş'e teslim ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un Yakıt Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Novosibirsk Kimyasal Konsantreler Tesisi AŞ (NZHK) tarafından üretilen yakıt demetleri, hava yoluyla Bangladeş'e ulaştırıldı.

Santralin ikinci güç ünitesindeki VVER-1200 tipi reaktörde kullanılacak yakıt demetlerini içeren konteynerler, santral sahasındaki taze nükleer yakıt için özel olarak tasarlanan depolama tesisine yerleştirildi.

Tüm ürünler, teknik dokümantasyonda belirtilen gerekliliklere uygunluklarının doğrulanması amacıyla görsel incelemeleri ve cihazlarla yapılan kontrolleri kapsayan zorunlu giriş kontrolünden geçiriliyor.

Giriş kontrolü, Bangladeşli müşteri, genel yüklenici ve üretici tesisin uzmanlarından oluşan ortak komisyon tarafından nükleer ve radyasyon güvenliği düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Ruppur NGS'nin birinci güç ünitesinde gerçekleştirilecek ilk yakıt yenilemesi için kullanılacak taze nükleer yakıt da 2026 sonbaharında Sibirya'dan Bangladeş'e teslim edilmişti. Söz konusu yakıt yenileme işlemi, reaktörün bir yıllık yakıt çevrimini tamamlamasının ardından gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Rosatom'un Mühendislik Bölümü, 2026'da NZHK tarafından üretilen nükleer yakıtı birinci güç ünitesindeki VVER-1200 reaktörünün aktif bölgesine yükledi.

Ekim 2026'da minimum kontrollü güç seviyesine ulaşan reaktörde, devreye alma çalışmaları kapsamında gücün kademeli olarak artırılması planlanıyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında ünitede elektrik üretimine başlanması ve deneme işletmesine geçilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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