Rus borsasında sabah seansı iptal edildi - Son Dakika
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Rus borsasında sabah seansı iptal edildi

24.02.2022 21:08
Rus borsasında sabah seansı iptal edildi

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası yarınki sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası yarınki sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.

Moskova Borsasından yapılan açıklamada, piyasalarda önemli miktarda dalgalanmalar yaşandığı belirtildi.

Yatırımcılara duygusal tepkiler verilmemesi tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, "Tecrübe, acele yapılan işlemlerin yatırımlarda olumsuz sonuçlar yaratabileceğini gösterir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Moskova Borsasında yarınki sabah seansının iptal edildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın ardından Moskova Borsası yüzde 33'ten fazla değer kaybederek 2.058 puana geriledi.

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Moskova, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus borsasında sabah seansı iptal edildi - Son Dakika


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