Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak - Son Dakika

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.
Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.
Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.
İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.
Kaynak: AA
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