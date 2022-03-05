Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak - Son Dakika
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak

05.03.2022 19:27
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşları durduracağını açıkladı.

Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.

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Mart, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını durduracak - Son Dakika
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