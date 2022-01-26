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Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti - Son Dakika

Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti

26.01.2022 10:54
Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti

Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Mikheyev, Pskov Bölgesi Özel Ekonomik Bölgesi Moglino'nun Yatırım Projelerinin Başkanı Ekaterina Pykhtina ve Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu...

Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Mikheyev, Pskov Bölgesi Özel Ekonomik Bölgesi Moglino'nun Yatırım Projelerinin Başkanı Ekaterina Pykhtina ve Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Mikheyev ve beraberindeki heyeti Eskişehir OSB'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, "Bölgemizde 802 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 578 tanesi fiilen üretim halinde. 2030 yılında Eskişehir OSB'deki üretim yapan sanayi tesisi sayısının bin 500'e ulaşması beklenmektedir. Eskişehir sanayinin 3 milyar dolara ulaşan yıllık ihracatının 2 milyar doları bugün OSB'deki firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

"Rakamları daha yukarı çekmek adına yapılan bu tür görüşmeleri ve iş birliklerini çok değerli buluyoruz"

Eskişehir-Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinen Başkan Küpeli, "Eskişehir'den Rusya'ya 2020 yılından 16,2 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 16 milyon dolarlıkta ithalat yapmışız. Eskişehir ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2021'de daha da artarak yılın ilk 11 aylık döneminde 24,5 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalatımız da aynı oranda artarak 25,1 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamları daha yukarı çekmek adına yapılan bu tür görüşmeleri ve iş birliklerini çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

"İki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapabiliriz"

Ziyarete ilişkin konuşma yapan Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Mikheyev, Türkiye'de birçok ilde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle bölgelerini tanıtma fırsatı yakaladıklarını aktardı. Türkiye-Rusya arasındaki iş birliklerine değinen Mikheyev, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini çok önemsediklerini belirtti. Eskişehirli ve Türk yatırımcıları bölgelerine davet eden Mikheyev, iki bölgenin gelişimi için ortak çalışmalar yapılabileceğine vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti

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Ekonomik Kalkınma, Eskişehir, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rus heyetinden Eskişehir OSB'ye iş birliği ziyareti - Son Dakika
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