Rus hükümeti Maliye Bakanlığına 1 trilyon ruble ek borçlanma yetkisi verdi

Rus hükümeti, bütçe açığının büyüdüğü ülkede Rusya Maliye Bakanlığına mevcut limitleri aşarak iç piyasadan 1 trilyon rubleye (yaklaşık 12,2 milyar dolar) kadar ilave borçlanma yetkisi verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in imzaladığı 3 Kasım tarihli karar, ülkenin resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı.

Karara göre, Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 yılı için belirlenen devlet iç borç üst sınırını ve borçlanma programındaki limitleri 1 trilyon rubleye kadar aşabilecek.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 yılı için devlet tahvili (OFZ) ihracının üst sınırını 6,47 trilyon ruble olarak belirlemişti. Bakanlık, yılın ilk üç çeyreğinde tahvil ihracı yoluyla toplam 4,47 trilyon ruble borçlanmıştı.

Rusya'da federal bütçe açığı, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 3,47 trilyon rubleden 5,19 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığının verilerine göre, söz konusu dönemde bütçe harcamaları yüzde 14,5 artarak 34,83 trilyon rubleye ulaşırken, petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 17,2 azalarak 5,47 trilyon rubleye geriledi.

Rus hükümeti, 2026 yılı için başlangıçta 3,79 trilyon ruble olarak öngördüğü bütçe açığını, güncellenen tahminlerinde 7,35 trilyon rubleye yükseltti. Böylece bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 1,6 yerine yüzde 3,2'ye ulaşması bekleniyor.