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Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor - Son Dakika

Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

21.02.2022 14:56
Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.

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Ukrayna, Rusya, dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rus piyasalarında değer kaybı sürüyor - Son Dakika
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