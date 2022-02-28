Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı

28.02.2022 10:21
Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi, haftaya dolar karşısında yüzde 8'den fazla değer kaybederek başladı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 8,43 artışla 90 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,8 yükselişle 101,2'ye çıktı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası'nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya'nın kaybı 4 bin 500'e ulaştı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya'nın kaybı 4 bin 500'e ulaştı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın hedeflediği gibi ilerliyor mu? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın hedeflediği gibi ilerliyor mu?

Ukrayna, Rusya, dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:12 TÜİK: Yılın başında ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı!
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rus rublesi, haftaya yüzde 8'den fazla değer kaybıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement