Rus ve Çinli şirketler iki ülke arasındaki doğal gaz sevkiyatını değerlendirdi - Son Dakika
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Rus ve Çinli şirketler iki ülke arasındaki doğal gaz sevkiyatını değerlendirdi

25.02.2022 14:06
Rus ve Çinli şirketler iki ülke arasındaki doğal gaz sevkiyatını değerlendirdi

Rus Gazprom ile Çinli CNPC yetkilileri, Çin'e ilave doğal gaz sevkiyatını ele aldı.

Rus Gazprom ile Çinli CNPC yetkilileri, Çin'e ilave doğal gaz sevkiyatını ele aldı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov ile CNCP Başkan Yardımcısı Huan Yunçjan arasında bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Yetkililerin, şirketler arasındaki iş birliğini ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, " Rusya'nın Çin'e gaz sevkiyatının Rus tarafının yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği not edildi. Rusya'nın Uzak Doğu üzerinden Çin'e gaz arzına yönelik atılacak adımlara özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Avrupalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rus gazı ithalatının azaltılmasına yönelik adımlar atılacağını duyurmuşlardı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğalgaz, Gazprom, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus ve Çinli şirketler iki ülke arasındaki doğal gaz sevkiyatını değerlendirdi - Son Dakika


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