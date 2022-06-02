Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

02.06.2022 14:06
Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Rus hükümeti tarafından yayımlanan karara göre, neon dahil soy gazların ihracatı 31 Aralık'a kadar kısıtlanacak.

Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli birer üretici oldukları soy gazları, mikroçiplerde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılıyor.

YORUMLAR
500
Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Cinsiyet Değiştirmişti... Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Rusya: Ukrayna'daki yabancı paralı savaşçılar yarı yarıya azaldı Rusya: Ukrayna'daki yabancı paralı savaşçılar yarı yarıya azaldı
Kaynak: AA

Aralık, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement