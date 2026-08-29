Rusya'da Akaryakıt İhracatına Yeni Uzatma - Son Dakika
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Rusya'da Akaryakıt İhracatına Yeni Uzatma

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Rus hükümeti, dizel ve gemi yakıtı ihracatını 30 Eylül'e kadar uzattı, benzin yasakları devam ediyor.

Rus hükümeti, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi.

Dizel, gemi yakıtı ve gaz yağına ilişkin yasağın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Eylül, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Akaryakıt İhracatına Yeni Uzatma - Son Dakika

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