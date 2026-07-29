Rusya'da Akaryakıt Piyasası Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'da Akaryakıt Piyasası Kontrol Altında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin, akaryakıt piyasasındaki zorluklara rağmen durumu kontrol altında tutuklarını belirtti.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ülke akaryakıt piyasasında durumun zor olduğunu ancak kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Sorokin, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Moskova'da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakıt tedarikinde önceliğin tarım üreticilerine, kuzey bölgelerine, Sibirya'ya ve Uzak Doğu'ya verildiğini dile getiren Sorokin, halkın ve bölge ekonomilerinin sıkıntı yaşamaması için gerekli ilave yakıt miktarının belirlendiğini ifade etti.

Sorokin, "Durum şu anda tamamen kontrol altında. Hangi bölgelerde sıkıntılar yaşandığını net biçimde biliyor ve sorunları hızlı şekilde çözüyoruz. Kimse durumun kolay olduğunu söylemiyor ancak tüm tarafların aktif çalışmaları sayesinde kontrolü sürdürüyoruz." dedi.

Tek bir önlem almak yerine kapsamlı bir yaklaşım uyguladıklarını söyleyen Sorokin, üretimin en yüksek seviyeye çıkarılması, alternatif yakıt tedarik kanallarının kullanılması, sevkiyat sürelerinin kısaltılması ve petrol ürünlerine lojistikte öncelik verilmesi gibi adımların devreye alındığını kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Akaryakıt Piyasası Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim

15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'da Akaryakıt Piyasası Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.