Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu yarın Rusya'nın Soçi kentinde başlıyor.
Küresel nükleer endüstrinin önemli etkinliklerinden olan forum, bu yıl "Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak" temasıyla 13. kez düzenleniyor.
Sirius Bilim ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek etkinlik, çeşitli ülkelerden kamu kurumu yöneticilerini, nükleer enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcilerini ve alanın uzmanlarını bir araya getirecek.
Nükleer enerji mühendisliğinin ulusal stratejilerdeki iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin rolünün tartışılacağı forumda, genel oturumun yanı sıra güncel konulara ilişkin yuvarlak masa toplantıları ve panel oturumları da gerçekleştirilecek.
Çok sayıda iş görüşmesi ve işbirliği anlaşmalarına da ev sahipliği yapması beklenen forum kapsamında, küresel nükleer endüstrisinin önde gelen şirketlerinin kendi teknolojilerini paylaşacağı sergi de yer alacak.
Rosatom'un desteğiyle 2009'dan bu yana düzenlenen foruma, 2022'de 65 ülkeden 3 binden fazla ziyaretçi katılmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Rusya'da düzenlenecek Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu başlıyor - Son Dakika
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