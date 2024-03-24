Rusya'da düzenlenecek Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu başlıyor

Ulaştırma Bakanı: İstanbul'da 4 yeni raylı sistem hattı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğinde 34 kilometrelik 4 yeni raylı sistem hattının hizmete açıldığını ve bu hatların toplamda 900 binden fazla İstanbullu tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un toplam raylı sistem ağının 348 kilometreye ulaştığını ve Bakanlık olarak bu hatların neredeyse yarısını hizmete aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan metro hatlarıyla vatandaşları trafik çilesinden kurtardıklarını ve şehrin daha fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu ifade etti.