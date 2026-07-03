Rusya'da Elektrikli Araç Satışları Yüzde 90,7 Arttı - Son Dakika
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Rusya'da Elektrikli Araç Satışları Yüzde 90,7 Arttı

03.07.2026 12:05
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Rusya'da elektrikli ve hibrit araç satışları, akaryakıt sorunlarına rağmen yılın ilk yarısında önemli bir artış gösterdi.

Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlar devam ederken, yeni elektrikli ve hibrit araç satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,7 artarak 54 bin 300'e ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, elektrikli ve hibrit araçların ülkedeki yeni otomobil satışı pazarından aldığı pay yüzde 5,4'ten yaklaşık yüzde 8'e yükseldi.

Elektrikli ve hibrit araç satışları da yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 90,7 artarak 54 bin 300'e çıkarken, Rusya'da üretilen elektrikli otomobillerin toplam elektrikli araç satışlarındaki payı yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkede toplam yeni araç satışları yılın ilk yarısında yüzde 12 artarak 679 bin 800'e çıkarken, yerli üretim araç satışları yüzde 29,3 yükselişle 431 bine yükseldi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Rusya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Elektrikli Araç Satışları Yüzde 90,7 Arttı - Son Dakika

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