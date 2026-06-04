Rusya'da Küresel Petrol Krizi Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'da Küresel Petrol Krizi Uyarısı

04.06.2026 11:10
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Novak, dünya petrol piyasasında benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığını, kıtlık tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

ST. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasasında "benzeri görülmemiş bir kriz" yaşandığını belirterek, "Çatışma uzarsa, Körfez ülkelerinin petrol üretimi artamayacak. Elbette birkaç ay sonra bir kıtlık yaşanacak." dedi.

Novak, Rusya'da devam eden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'da bazı petrol rafinerilerinde çalışmalar yapıldığını belirten Novak, "Bir dizi petrol rafinerimiz plan dışı bakımda ancak elbette ihracat altyapısını azami seviyede kullanıyoruz." dedi.

Küresel petrol piyasalarındaki durumun 20'nci yüzyılda bile yaşanmadığını söyleyen Novak, "Dünya piyasalarında yaşananlara baktığımızda bunun gerçekten benzeri görülmemiş bir kriz olduğunu görüyoruz. Çatışma uzarsa, Körfez ülkelerinin petrol üretimi artamayacak. Elbette birkaç ay sonra bir kıtlık yaşanacak." diye konuştu.

Novak, rafinerilerin yeniden çalışmaya başlamasıyla petrol üretiminin artacağını belirterek, "Üretim, daha önceki seviyelerine çıkacak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın OPEC+ kapsamındaki azami petrol üretim kapasitesine ilişkin hesaplamaların sürdüğünü dile getiren Novak, bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Novak, OPEC+'nın dünya petrol piyasalarındaki rolünün önemini koruduğunu ifade etti.

OPEC+ ülkelerinin dünya petrol üretiminin yüzde 50'sinden, küresel ihracatın ise yüzde 40'ından fazlasını yaptığını belirten Novak, söz konusu işbirliğinin piyasalardaki dalgalanma ve oynaklığı azaltmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Küresel Petrol Krizi Uyarısı - Son Dakika

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