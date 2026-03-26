Rusya'da Petrol Talebi Artıyor

26.03.2026 14:04
Novak, Rus petrolüne olan talebin arttığını ve indirimlerin azaldığını açıkladı. İhracat rotaları çeşitleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik talebin arttığını belirterek, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın petrol üretimini artırma kapasitesinin bulunduğuna işaret eden Novak, "Ancak bunun için hem zamana hem de yatırıma ve finansal kaynaklara ihtiyaç var. Bu nedenle bu süreç hızlı değil, kademeli bir süreç." diye konuştu.

Novak, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirebileceklerini belirterek, gerekmesi halinde Kazakistan'dan geçen boru hatları, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki limanları kullanabileceklerini söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle navlun maliyetlerinin ise arttığını belirten Novak, "Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mahsur kalması sonucu, dünyada petrol ve petrol ürünleri taşıyan tanker sayısı azaldı. Rekabet yüksek, bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın çok sayıda üründe ana ihracatçılar arasında yer aldığına işaret ederek, gümrük vergisi savaşları ve yaptırımların yoğunlaştığı küresel ortamda dost ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın benzin ihracatında ise tekrar kısıtlamaya gidebileceğini belirten Novak, bu konuda yarın Rus şirketleriyle bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
