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Rusya'da Prostat Kanseri Tedavisinde Lutesyum-177'nin Olumlu Sonuçları - Son Dakika
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Rusya'da Prostat Kanseri Tedavisinde Lutesyum-177'nin Olumlu Sonuçları

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiğini duyurdu. Rosatom'un araştırma bölümünün bir parçası olan Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen lutesyum-177 içeren madde, nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanserinin tedavisinde kullanılıyor. Tedavi, hastanın herhangi bir yan etki yaşamadığından emin olunduktan sonra ilacın damardan enjekte edilmesiyle uygulanıyor. İlaç, etkili olduğu ve yan etkiye rastlanmadığı belirtilen hastalara iki ayda bir veriliyor. Rosatom, lutesyum-177 izotopunu üretebilen dünyadaki tek kuruluş olmanın yanı sıra, 2021'den bu yana lutesyum-177 tıbbi izotopunu Brezilya'ya tedarik ediyor.

Rusya\'da Prostat Kanseri Tedavisinde Lutesyum-177\'nin Olumlu Sonuçları
13.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açılamaya göre, nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanserinin tedavisi için kullanılan lutesyum-177 içeren madde, Rosatom'un araştırma bölümünün bir parçası olan Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü'nün uyguladığı teknoloji kullanılarak geliştirildi. Söz konusu radyofarmasötik, kalite kontrolünün tüm aşamalarını geçti.

Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı'na bağlı Federal Radyoloji ve Onkoloji Araştırma ve Klinik Merkezi'nde (FRCCRO) uygulanan tedavi, hastanın herhangi bir yan etki yaşamadığından emin olunduktan sonra ilacın damardan enjekte edilmesiyle uygulanıyor.

İki ayda bir verilen ilaç, Nükleer Tıp Merkezi Başkanı ve FRCCRO'da radyolog olan Pyotr Sychev'e göre etkili oldu ve hastaların hiçbirinde yan etkiye rastlanmadı.

Rosatom, Lutesyum-177 izotopunu her türünü üretebilen dünya üzerindeki tek kuruluş olma özelliğini taşıyor. Ayrıca lutesyum-177 tıbbi izotopu 2021'den bu yana Brezilya'ya tedarik ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya'da Prostat Kanseri Tedavisinde Lutesyum-177'nin Olumlu Sonuçları - Son Dakika
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