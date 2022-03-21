Rusya'da Telegram, WhatsApp'ı geçerek en popüler mesajlaşma uygulaması oldu - Son Dakika
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Rusya'da Telegram, WhatsApp'ı geçerek en popüler mesajlaşma uygulaması oldu

21.03.2022 16:55
Rusya'da Telegram, WhatsApp'ı geçerek en popüler mesajlaşma uygulaması oldu

Rusya'nın en büyük mobil operatörlerinden Megafon, Telegram'ın WhatsApp'ı geçerek ilk defa ülkenin en çok kullanılan mesajlaşması uygulaması olduğunu açıkladı.

Rusya'nın en büyük mobil operatörlerinden Megafon, Telegram'ın WhatsApp'ı geçerek ilk defa ülkenin en çok kullanılan mesajlaşması uygulaması olduğunu açıkladı.

Megafon'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da Telegram kullanımının 24 Şubat'tan bu yana hızla arttığına işaret edildi.

Telegram'ın toplam mesajlaşma trafiğindeki payının, mart ayının ilk iki haftasında yüzde 43'ten yüzde 63'e yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, uygulamanın böylelikle Rusya'da en çok kullanılan mesajlaşması uygulaması haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, WhatsApp'ın payının ise yüzde 48'den yüzde 32'ye gerilediği kaydedildi.

WhatsApp'ın yanı sıra, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Rusya da Instagram ve Facebook'a erişim yasaklanmıştı.

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Facebook, Telegram, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Telegram, WhatsApp'ı geçerek en popüler mesajlaşma uygulaması oldu - Son Dakika


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