Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Düşüyor

Ekonomi

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği'ne (AEB) bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, ülkede bu yıl yeni otomobil satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 15 azalarak 1,4 milyona düşmesini beklediklerini söyledi.

Kalitsev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da paralel ithalat yöntemiyle gerçekleştirilen otomobil satışlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren yerli otomobil üretiminin ise arttığını anlatan Kalitsev, "Paralel ithalat yalnızca çok talep gören veya premium araçlarla sınırlı kalacak. Toplam hacim ise önemli oranda azalacak." dedi.

Rusya'ya paralel ithalatla getirilen otomobillerin toplam otomobil ithalatında yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret eden Kalitsev, söz konusu oranın yarı yarıya azalmasını beklediklerini ifade etti.

Kalitsev, Rusya'daki yeni otomobil satışlarına ilişkin 2025 tahminlerini de paylaşarak, "Yeni otomobil satışlarında bu yıl 1,4 milyonla yüzde 15 düşüş bekliyoruz. Piyasadaki olumsuz eğilimleri göz önünde bulundurursak bu çok kötü bir sonuç olmayacak." dedi.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Ülkeye yaptırım uygulayan Batılı ülkelerde üretilen otomobiller ise paralel ithalat yöntemiyle tedarik ediliyor.