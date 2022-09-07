Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz

6 ay önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepki gördü. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uyguladı. Rus lider Putin ise bu yaptırımlara karşı gaz restini çekti. Putin önce teknik bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını sık sık durdurdu. Son olarak ise akışın süresiz durdurulduğu açıklandı. Bu durum Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde zorluk yaşayacağını ortaya koydu.

RUSYA'YA KARŞI HAREKETE GEÇECEKLER

Buna karşılık Avrupa Komisyonu (EC) Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğal gazına fiyat tavanı getirilmesi, buna ek olarak AB'nin yoğun saatlerde elektrik kullanımında zorunlu azaltıma gitmesi ve doğal gaz kullanmadan elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi konusunda teklif sunacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) devletlerinin enerji bakanları ise 9 Eylül'deki toplantıda tırmanan enerji fiyatlarını dizginlemek için Rus doğal gaz ithalatında tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini görüşmeyi planlıyor.

"APTALCA"

Vladivostok'taki bir ekonomi forumunda konuşan Putin ise Avrupa'nın Rus doğal gazına fiyat tavanı getirme çağrısını "aptalca" olarak niteledi ve böyle bir fiyat tavanının getirilmesi halinde Rusya'nın arz kontratlarını sonlandıracağını belirtti.

"HİÇBİR ŞEY GÖNDERMEYİZ"

Putin, Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya'nın doğal gaz ve petrol arzını durduracağını açıkladı. G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki gösteren Rus lider, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler" dedi.

"EKONOMİYE İLİŞKİN GÖRÜNÜM İYİMSER"

Rusya'nın, Batı'nın ekonomik, finansal ve teknolojik saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, şöyle konuştu: "Rusya'nın döviz ve finans piyasaları istikrar kazandı, enflasyon düşüyor. İşsizlik oranı yüzde 4'ün altında, tarihi düşük seviyede. Girişimciler de dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin tahminler ve değerlendirmeler artık çok daha iyimser. Ekonomik durum genel olarak istikrar kazandı. Ancak tabii ki bazı sektörlerde ve bölgelerde, ülkedeki bazı işletmelerde, özellikle de Avrupa'ya ihracat yapan veya ürünlerini oraya tedarik edenlerde sorunlar görüyoruz."



