Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Şadayev, İHA'lara karşı yer altı veri merkezi istedi - Son Dakika
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Şadayev, İHA'lara karşı yer altı veri merkezi istedi

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Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Şadayev, İHA saldırılarına karşı veri merkezlerinin yurt dışı yerine yer altında olmasını istedi. Bakanlık bu yönde teşvik başlattı. Rusya'da bazı büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezleri son dönemde Ukrayna İHA saldırılarına hedef olmuştu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı veri merkezlerinin yurt dışına taşınması yerine Rusya'da yer altındaki tesislerde faaliyet göstermesini istediklerini söyledi.

Şadayev, başkent Moskova'da düzenlenen "CNews Forum 2026" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, veri merkezlerinin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veri merkezlerinin yer altına taşınması gerektiğini belirten Şadayev, "Yurt dışına taşınmak ile yer altına geçmek arasında tercih yapmamız gerekirse elbette veri merkezlerinin yurt dışına taşınması yerine yer altına alınmasını istiyoruz." dedi.

Şadayev, bakanlık olarak veri merkezlerini bu yönde teşvik etmeye başladıklarını kaydetti.

Rusya'da büyük teknoloji şirketlerine ait bazı veri merkezleri, son dönemde Ukrayna'nın İHA saldırılarına hedef olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2 Kasım'da imzaladığı kararnameyle ülkedeki özel veri merkezlerinin alan ve kapasitelerinin yüzde 10'unu olası kesintilere karşı yedekte tutmasını zorunlu hale getirmişti.

Kararnameyle ayrıca Rusya'daki dijital hizmetlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yurt dışındaki veri merkezlerinin işlem kapasitelerinden geçici olarak yararlanılmasına izin verilmişti.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiRusyaDünyaSon Dakika

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