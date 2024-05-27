Rusya, Donlar Nedeniyle Ülke Çapında Acil Durum İlan Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Donlar Nedeniyle Ülke Çapında Acil Durum İlan Edecek

Rusya, Donlar Nedeniyle Ülke Çapında Acil Durum İlan Edecek

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etmeyi planladıklarını söyledi. Mayıs ayında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mahsullerin zarar gördüğünü belirten Lut, hükümetin zararları telafi etmesini isteyeceklerini ifade etti. Özellikle meyve ağaçlarının etkilendiğini belirten Lut, güney bölgelerden yeterli elma tedarik edilemezse ithalat yapılacağını söyledi. Donlar nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsullerin zarar gördüğü bildirildi.

27.05.2024 17:19
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Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etmeyi planladıklarını söyledi.

Çeşitli temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Lut, burada Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında sıcaklıkların önemli oranda düştüğünü ve bunun da mahsulleri etkilediğini dile getiren Lut, "Şimdi federal bir acil durum ilan etmeyi planlıyoruz ve hükümetin zarar gören mahsulleri telafi etmesini isteyeceğiz." dedi.

Donların özellikle meyve ağaçlarını etkilediğine işaret eden Lut, "Özellikle de elma ağaçları etkileniyor. Eğer güney bölgelerden daha fazla elma tedarik edemezsek ithal edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Rusya Tarım Bakanlığına göre donlar nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.

Daha önce ülkenin Saratov, Voronej, Lipetsk, Tambov, Volgograd, Rostov, Penza ve Orel bölgelerinde don nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Donlar Nedeniyle Ülke Çapında Acil Durum İlan Edecek - Son Dakika

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