Rusya Döviz ve Altın Alımlarına Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Döviz ve Altın Alımlarına Dönüyor

06.05.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, 8 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında iç piyasada döviz ve altın alımlarına başlayacak.

Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada yeniden döviz ve altın alımlarına başlanacağını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç piyasada döviz ve altın alımlarının Haziran 2025'te durdurulduğu hatırlatılarak, bütçe kuralları çerçevesinde 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yeniden alımlara başlanacağı belirtildi.

Analistler, alımlara yeniden başlanması kararının petrol gelirlerinin artması nedeniyle alındığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ilave kaynak geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Döviz ve Altın Alımlarına Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Hüseyin Çelik’ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli’nin adı değiştirilsin Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 149 gözaltı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:17
CHP kurultay davası neden ertelendi Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:01
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
13:31
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
13:22
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:28:25. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Döviz ve Altın Alımlarına Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.