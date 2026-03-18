Rusya: En Büyük Enerji Krizi Yaşanıyor

18.03.2026 20:59
Novak, ABD'nin çatışmalarının enerji krizine neden olduğunu ve petrol arzının etkilendiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı ülkelerle silahlı çatışmalar başlattığını belirterek, "Bugün, bence son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz." dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada son 30-40 yılda yaşanan savaşların öncelikle enerji kaynaklarıyla bağlantılı olduğuna işaret eden Novak, "Örneğin, ABD'nin son dönemde başlattığı silahlı çatışmalar, tüm dünya için enerji açısından önemli ve enerji kaynaklarına sahip ülkelerle bağlantılıdır. En sonuncusu İran, ondan önce Irak, Kuveyt, Suriye, Libya ve benzeri ülkeler vardı." diye konuştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle en az 20 milyon varil petrol sevkiyatının etkilendiğini anlatan Novak, "Bugün, bence son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda etkilenen petrol ve petrol ürünleri miktarı dünya genelindeki tüketimin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Aleksandr Novak, bölgede duran petrol sevkiyatı nedeniyle küresel ticaretin de yaklaşık üçte birinin etkilendiğini kaydetti.

Küresel doğal gaz piyasalarına ilişkin de konuşan Novak, küresel doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin dünya piyasalarına sevk edilemediğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz endişeleriyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Moskova, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:15:00.
