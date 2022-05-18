Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var"

18.05.2022 13:58
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız." dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız." dedi.

Bakan Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Yeni ufuklar" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın yaptırımlarda ilk şoku atlattığını belirten Siluanov, "Evet ekonomimizde düşüş olacak. Ekonominin tüm bu kısıtlamalara tepki vermemesi olanaksızdı. Ancak destek önlemleri almasaydık düşüş daha sert olurdu. İlk şoku atlattığımızı düşünüyoruz ancak yine de ilave yaptırım paketleri hazırlıyorlar." diye konuştu.

Siluanov, teknoloji alanında uygulanan kısıtlamaları aşmanın zaman alacağına işaret ederek, "Ancak makul bir bütçe ve mali politikayla ilave yaptırımlara direnç sağlayacağız ve mali bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz. Duvarlar örüp kendimizi içerisine kapatmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın temerrüde düşme tehlikesiyle ilgili de konuşan Siluanov, "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız." yorumunda bulundu.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya'nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan'da, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.

ABD yönetiminin Rusya'nın gelecekte gerçekleştireceği tahvil ödemeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

YORUMLAR
500
İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi Rusya, 27 İspanyol diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti Rusya, 27 İspanyol diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Kaynak: AA

Anton Siluanov, Maliye Bakanı, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Maliye Bakanı Siluanov: 'Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var' - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement