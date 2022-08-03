Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı

03.08.2022 12:45
Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahminlerin altında kalarak 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahminlerin altında kalarak 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahmin edilenden 74,7 milyar ruble düşük olduğu belirtildi.

Söz konusu gelirlerin temmuzda 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, ağustosta 359 milyar ruble (yaklaşık 6 milyar dolar) ilave petrol ve doğal gaz geliri beklendiği ifade edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ilave gelirlerin yaptırımlar nedeniyle bu yıl rezervlere eklenmeyeceğini, bunun yerine ekonomiyi desteklemek için kullanılacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı...
Kaynak: AA

Maliye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri tahminlerin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement