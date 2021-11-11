Rusya'nın dış ticaret fazlası artışta

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 68,1 artarak 130 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı ocak-eylül döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 41,4 artarak 343,8 milyar dolara yükselirken, ithalatı da yüzde 28,9 artışla 213,5 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 68,1 artarak 130 milyar dolara gerilerken, ticaret hacmi yüzde 36,3 artarak 557 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın ticaret hacmi, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 54 artarak 23,3 milyar dolara, Çin ile yüzde 32 artarak 98,9 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 39,8 artarak 40,9 milyar dolara yükseldi.