Rusların tehlikeye giren 21,3 milyar dolarlık projesini Türk şirket kurtaracak - Son Dakika
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Rusların tehlikeye giren 21,3 milyar dolarlık projesini Türk şirket kurtaracak

17.08.2022 17:14

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Novatek'in Sibirya'daki 21,3 milyar dolarlık yatırımı Batı'nın yaptırımları nedeniyle tehlikeye girdi. Birçok şirketin projeden çekilmesinin Novatek, gözlerini Türk şirketi Karpowership'e çevirdi. Konuyla ilgili bir analiz yayınlayan Yunan basını, Novatek'in Türk şirketiyle görüşmekten başka çaresi olmadığını belirtti.

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı dünyasından yoğun yaptırımlara maruz kalan Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Novatek'in 21,3 milyar dolarlık yatırımı tehlikeye girdi.

Sibirya bölgesinde inşa edilecek Arktik LNG 2 projesiyle ilgili Yunan basını, şirketin batı teknolojisine bağımlı olduğu ancak yaptırımlar nedeniyle doğal gaz projesinin tehdit altında olduğu belirtildi.

Novatek'in projesinden Baker Hughes, Saipem ve Technip'in geri çekilmesinden sonra Rus devine Türkiye'den yardım gelebileceğini yazıldı. Buna göre şirketin Türk şirketi Karpowership ile görüşeceği belirtilirken Rus şirketin anlaşma yapmaktan başka seçeneği olmadığı vurgulandı.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Güç gemisinin, Baker Hughes tarafından teslim edilecek türbinlerin yerini alabileceğine inanılıyor. Amerikan şirketi, Arctic LNG 2 üzerine 20 adet LM9000 türbini inşa edecekti. Yaptırımlar uygulanmadan önce türbinlerden sadece dördü teslim edildi ve Baker Hughes Rusya'dan çekildi. Bunların sonuncusu 25 Mayıs'ta Murmansk dışındaki Belokamenka'ya gönderildi.

Karpowership, 2010'dan bu yana, bugün az gelişmiş enerji sistemlerine sahip ülkelere enerji sağlayan 25 güç gemisi inşa etti. Bu tip gemiler şu anda 10 Afrika ülkesinde, ayrıca Orta Doğu ve Latin Amerika'da faaliyet göstermektedir. Elektrikli gemiler, mavnalara veya gemilere monte edilmiş yüzer enerji santralleridir ve ağır akaryakıt, dizel yakıt veya doğal gazla çalışabilir.

Anahtar bileşenler Fransız Technip şirketi tarafından tasarlanmıştır. Bir diğer önemli ortak, İtalyan mühendislik şirketi Saipem ve Türk şirketi Renaissance Heavy Industries'in ortak girişimi olan Saren BV'ydi. Kommersant'ın bildirdiğine göre, Technip ve Saipem şimdi Arctic LNG 2'den çekildi ve Novatek bunları Nova Energies ve Green Energy Solutions ile değiştirdi. İlk şirketin Rus Nipigaz'ın bir yan kuruluşu olduğu, ikincisinin ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne kayıtlı yepyeni bir şirket olduğu söyleniyor.

Ayrıca önemli parçalar üreten Çinli tersaneler de Novatek ile çalışmayı bırakma kararı aldı.

Novatek'in devasa yapıları için sonuçlar dramatik olabilir. Muazzam Arctic LNG 2 projesi tamamen durursa, Belokamenka sahası sonunda hayalet bir şehre dönüşebilir.

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