Rusya'nın Enerji Dışı İhracatı Artıyor

Ekonomi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, ülkesinin enerji kaynakları dışı ihracatının bu yıl 149 milyar doları geçmesini beklediklerini söyledi.

Çekuşov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya İş Haftası" etkinliğinde, Rusya'nın enerji dışı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın enerji dışı ihracatının artış eğiliminde bulunduğuna işaret eden Çekuşov, "Bu yıl enerji dışı ihracat hacmimizin 149,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek yıl bu rakam 155 milyar doları geçebilir." dedi.

Söz konusu hacmin 2030'da 250 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini anlatan Çekuşov, enerji dışı ihracatı artırmak için ilave adımlar atacaklarını söyledi.

Rusya, enerji ihracatına bağımlılığı azaltmak ve Batılı ülkelerin bu sektöre yönelik yaptırımları nedeniyle ihracatını çeşitlendirmeye yönelik adımlar atıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji dışı ihracatının 2030 itibarıyla 2023 hacmine kıyasla yüzde 60 oranında arttırılması talimatı vermişti.