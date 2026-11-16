Rusya'nın ham madde ve enerji dışı ihracatı ocak-eylülde 123,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Rusya'nın ham madde ve enerji dışı ihracatı ocak-eylülde 123,5 milyar dolara ulaştı

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Rus Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, enerji ve ham madde dışı ihracatın ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Çekuşov, gelecek yıl ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi.

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Moskova'da düzenlenen "Rusya'da Üretildi" adlı forumda konuştu.

Rus sanayicilerin ve tarım üreticilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çekuşov, "Enerji ve ham madde dışı ihracatımız 123,5 milyar dolara ulaştı. Bu geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor." dedi.

İhracattaki artışın sürdürülmesinin önemine işaret eden Çekuşov, gelecek yıl ulusal proje kapsamında ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi.

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 163,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Ülkenin söz konusu ihracatında metalürji, makine ve ekipman, kimya sanayisi ve gübre önemli yer tutarken Rus hükümeti, enerji dışı ürünlerin ihracatını artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA
Hamster CoinEkonomiİhracatEnerjiFinansDünyaRusyaSon Dakika

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