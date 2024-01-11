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Rusya'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri yüzde 24 azaldı - Son Dakika
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Rusya'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri yüzde 24 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 24 azalarak 8,8 trilyon rubleye geriledi. Buna karşılık, ülkenin petrol ve doğal gaz dışı bütçe gelirleri yüzde 25 artarak 20 trilyon rubleye yükseldi. Rusya Maliye Bakanlığı, 2023'teki bütçe gelir ve giderlerinin bütçe kuralları doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya\'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri yüzde 24 azaldı
11.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:46
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Rusya'nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 24 azalarak 8,8 trilyon rubleye (yaklaşık 99 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2023'teki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, Rusya'nın bütçe gelirleri 29,1, giderleri ise 32,3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Böylelikle Rusya'nın bütçesi geçen yıl 3,2 trilyon ruble açık verirken, ülkenin petrol ve doğal gazdan elde ettiği bütçe gelirleri 2022'ye kıyasla yüzde 24 azalarak 8,8 trilyon rubleye düştü.

Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı bütçe gelirleri ise geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 25 artarak 20 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2023'teki bütçe gelir ve giderlerinin, bütçe kuralları doğrultusunda belirlenen düzeylerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya'nın bütçesi 2022'de de 3,2 trilyon ruble açık vermişti.

Kaynak: AA
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