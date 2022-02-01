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Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

01.02.2022 12:17
Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı.

Slovakya doğal gaz iletim şirketi Eustream şirketi verilerine göre, Ukrayna sınırındaki Velke Kapusany bağlantı noktası üzerinden Slovakya'ya Rus gazı sevkiyatında artış yaşandı.

Dün Ukrayna üzerinden Slovakya'ya günlük 48,4 milyon metreküp doğal gaz sevk edilirken, bugün söz konusu güzergah üzerinden 80 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecek.

Rusya, Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak'ta durdurmuştu.

Verilerin açıklanmasının ardından, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yaklaşık yüzde 8 geriledi.

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı - Son Dakika
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