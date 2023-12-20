Rusya\'nın Yüzer Nükleer Güç Santrali, Chaun-Bilibino Enerji Merkezi\'ne 4 Yıldır Elektrik Sağlıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'un Batı Çukotka'daki özerk Chaun-Bilibino enerji merkezi şebekesine bağlanmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akademik Lomonosov'un yüzer güç ünitesinin ilk reaktörünün planlı bakımı 19 Aralık'ta tamamlandı.

Bu yıl, reaktör güvenirliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlayan bakım faaliyetleri, Pevek kentinin ana limanında bulunan yüzer nükleer güç santralinde ilk kez yapılan güvenli yakıt ikmalini de içeriyordu.

Akademik Lomonosov'un sol tarafındaki reaktöre yakıt ikmalini de içeren bakım çalışmalarının 2024'te yapılması planlanıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Rosenergoatom'un projesi olan yüzer nükleer termik santrali, şebekeye bağlanmasından bu yana Çukotka Özerk Bölgesi'nin Chaun-Bilibino enerji merkezi şebekesine yaklaşık 722 milyon kilovatsaat elektrik sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademik Lomonosov Direktörü Viktor Elagin, yüzer güç santralinin Çukotka'nın Chaunsky ve Bilibinsky bölgelerinin ekonomik kalkınması için elverişli koşullar yaratmaya devam ettiğini belirterek, "Şu anda tüm özerk enerji merkezinin ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını karşılıyoruz ve Bilibino Nükleer Güç Santrali'nin üretimi de hesaba katıldığında nükleer üretimin payının yüzde 88'e ulaştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.