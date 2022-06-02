Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fomin ile Griffiths'in bugün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatındaki sorunların ele alındığı bildirilen açıklamada, "Fomin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarını engellemediğini vurguladı. Gemilerin, Ukrayna limanlarından ayrılabileceği insani koridor Mart 2022'den bu yana açıktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Griffiths'e, Karadeniz'deki limanları mayından temizleme sorumluluğunun Ukrayna'ya ait olduğunun aktarıldığı da kaydedildi.

Gıda alanındaki krizin, ABD ve Batılı ülkelerin sevkiyat zincirlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rusya'nın ana ihracatçılarından olduğu tahıla yönelik de bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret edildi.