Rusya Tarım Ürünleri İhracatından 45 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ülkesinin tarım ürünleri ihracatından elde ettiği gelirin geçen yıl ilk defa 45 milyar doları geçtiğini söyledi.

Rusya Tarım Bakanlığı, Patruşev'in katılımıyla düzenlenen sektör değerlendirme toplantısından video paylaştı.

Toplantıda Rus tarım sektörünün 2023 performansına ilişkin bilgi veren Patruşev, geçen yıl 143 milyon tonla rekor düzeyde tahıl hasadı yaptıklarını bildirdi.

Patruşev, süt üretiminin bir önceki yıla göre yarım milyon ton, et üretiminin ise 300 bin ton arttığını ifade etti.

Tarım sektörünün geçen yıl ülke tarihinde ilk defa 45 milyar dolardan fazla ihracat geliri elde ettiğine dikkati çeken Patruşev, söz konusu tutarın ilave hesaplamalarla daha da yükseleceğini dile getirdi.