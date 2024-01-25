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Rusya, Türkiye'den 1,5 Milyon Adet Yumurta İthal Etti - Son Dakika
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Rusya, Türkiye'den 1,5 Milyon Adet Yumurta İthal Etti

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya yılın başından bu yana Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal etti. Bugün ise 316 bin 800 adet yumurta daha ithal edildiği belirtildi. Rus hükümeti, ülkede artan yumurta fiyatları nedeniyle 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

Rusya, Türkiye\'den 1,5 Milyon Adet Yumurta İthal Etti
25.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:21
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Rusya'nın, yılın başından bu yana Türkiye'den 1,5 milyon adet yumurta ithal ettiği bildirildi.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada, Türkiye'den bugün 19 ton ağırlığında 316 bin 800 adet yumurta daha ithal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yılın başından bu yana Türkiye'den ithal edilen yumurta miktarının 1,5 milyon adede ulaştığı kaydedildi.

Rus hükümeti, ülkede hızla artan yumurta fiyatları nedeniyle 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar Rusya'ya 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

Kaynak: AA
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