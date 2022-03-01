Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi - Son Dakika

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

KONUTLAR İÇİN FİYATLAR SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

SANTRALLERE YÜZDE 18,3 ZAM

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı. Öte yandan doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.