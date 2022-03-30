Rusya- Ukrayna müzakerelerindeki ilerleme emtia piyasasındaki yükseliş baskısını sınırladı - Son Dakika
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Rusya- Ukrayna müzakerelerindeki ilerleme emtia piyasasındaki yükseliş baskısını sınırladı

30.03.2022 15:22
Rusya- Ukrayna müzakerelerindeki ilerleme emtia piyasasındaki yükseliş baskısını sınırladı

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere dair olumlu gelişmelerle birlikte küresel pay piyasalarında risk iştahı artarken, emtia piyasasında haftalık bazda yükseliş baskısı sınırlandı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere dair olumlu gelişmelerle birlikte küresel pay piyasalarında risk iştahı artarken, emtia piyasasında haftalık bazda yükseliş baskısı sınırlandı.

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti.

Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlenirken, bu gelişmeler emtia piyasalarındaki yükseliş baskısını da sınırladı.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını kapatmayı görüşmesi sonrasında emtia fiyatlarında bugün yükselişler görülse de bu yükselişler haftalık düşüşün önüne geçemedi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 102 dolara kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 110 dolar seviyesinde dengelenmesine karşın bu hafta kayıpları yüzde 5,5'e yaklaştı.

Brent petrol fiyatlarının düşüşünde ayrıca artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması da etkili oldu.

New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgaz fiyatları bu hafta yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 5,34 dolar seviyelerine geriledi.

Hava sıcaklıklarının artacağına ve doğalgaz talebinin azalacağına yönelik öngörüler de doğalgaz fiyatlarındaki düşüşe neden olan önemli faktör olarak öne çıktı.

-Buğday fiyatları üç gündür düşüşte

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatları geçen hafta yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetmesine karşın son gelişmelerle birlikte bu hafta kayıpları yüzde 8'in üzerine çıktı.

Buğday, müzakerelere ilişkin olumlu gelişmelerle birlikte dün 2 Mart'tan bu yana ilk defa 10 doların altına inerek 9,72'ye kadar geriledikten sonra tekrar 10 doların üstünde dengelendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısırda yüzde 2,5'in, soya fasulyesin de yüzde 3,5'in üzerinde kayıp yaşandı.

Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın önemli hububat üreticileri ve aynı zamanda ihracatçıları arasında olduğuna dikkati çekti.

Kahvede yüzde 3, şekerde de yüzde 2 civarında düşüşler görüldü.

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş, şeker fiyatlarında değer kaybına neden olurken, son dönemlerdeki ekonomik büyümeye yönelik endişeler kahve piyasasını olumsuz etkiledi.

Pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde yükselerek 1,4180 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan pamuktaki kazançlar yüzde 1 seviyelerine geriledi. Pamuk'un libresi 1,3744 seviyelerinde dengelendi.

Bu hafta altında yüzde 1,7, gümüşte yüzde 2,6, paladyumda yüzde 5,5, platinde yüzde 1,3 civarında kayıplar gözlemlendi.

Analistler, Rusya'nın paladyum ve platin üretiminde önemli bir yerinin olduğunu belirtirken görüşmelere ilişkin iyimserlikle beraber arza yönelik endişelerin azaldığına vurgu yaptı.

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Doğalgaz, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya- Ukrayna müzakerelerindeki ilerleme emtia piyasasındaki yükseliş baskısını sınırladı - Son Dakika


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