Rusya Ukrayna savaşı Kahramanmaraş'ta o sektörü etkilemedi - Son Dakika
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Rusya Ukrayna savaşı Kahramanmaraş'ta o sektörü etkilemedi

05.06.2022 00:57
Rusya Ukrayna savaşı Kahramanmaraş'ta o sektörü etkilemedi

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Rusya ve Ukrayna savaşından etkilenmediğini bildirdiKahramanmaraş'ta hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yılın ilk 5 ayında 15'lik artış ile 50 milyon dolarlık ihracat yaparak...

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Rusya ve Ukrayna savaşından etkilenmediğini bildirdi

Kahramanmaraş'ta hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yılın ilk 5 ayında 15'lik artış ile 50 milyon dolarlık ihracat yaparak başarısını arttırdı. Kentte irili ufaklı 200-250 atölye yaklaşık 25-30 bin kişinin iş kapısı olurken, sektör her geçen gün büyüyor. Çin'in üretimi kısması ve Avrupa Birliğinin zayıflayan iş potansiyeli nedeniyle Kahramanmaraş'ta şu anda 3 vardiya usulü üretim devam ediyor. Fason üretimin önemli bir merkezi olan Kahramanmaraş'ta dünyacı ünlü markaların takımları üretilirken, işleri yetiştirmek adına ek önemler de alınıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt: "Kahramanmaraş Tekstil şehridir. Yaklaşık 200'ü aşkın işletme mevcuttur. Takım elbiseden, hazır giyim, gömlek pantolon, tek ceket üretiminde Türkiye'yi değil dünyayı giydirmeye devam ediyor. İlk 5 ayda yüzde 15 ihracat artaraktan 50 milyon doları aşmıştır. Bu işletmelerimizin sayısı artaraktan istihdama da fayda sağlamaktadır. Yaklaşık 25-30 bin arası istihdam gücü mevcuttur. Bu işletmelerimizi istihdamı destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Türkiye'de örnek bir şehir olma yolunda devam ediyor. Rusya- Ukrayna savaşı Kahramanmaraş imalat sektörünü etkilemedi. Bildiğiniz üzere Çin üretimi kapattığı için tüm Avrupa Türkiye yöneldi. Tüm dünyaya ihracatımız devam etmekte" dedi

Konfeksiyon atölyesi sahibi Ahmet Türkmen ise şunları söyledi: "İşlerimiz çok yoğun. Gelen üretimleri en hızlı şekilde, en kaliteli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Günleri ve terminleri (son tarih) yetiştirmeye çalışıyoruz" - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ukrayna, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Ukrayna savaşı Kahramanmaraş'ta o sektörü etkilemedi - Son Dakika

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