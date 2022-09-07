Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi

07.09.2022 16:49

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından tarihi zirveleri gören brent petrolün varil fiyatı şubat ayının ardından ilk defa 90 doların altını gördü. Varil fiyatı savaşın ardından 140 dolarlara tırmanmıştı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından tırmanan gerginlikle birlikte petrol fiyatları tarihi zirveleri görmüştü.En son 2008 krizinde 140 dolarları gören petrolün varil fiyatı Mart 2022'de aynı seviyelere tırmanış yapmıştı.

VARİL FİYATLARI 90 DOLARIN ALTINDA

Savaş'ın başlamasının ardından en düşük seviye olarak 90 dolar olan brent petrolde bugün daha da aşağı bir seviye görüldü.Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi döneme dönerek 89 doları gördü.

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Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi - Son Dakika


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