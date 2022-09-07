Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından tırmanan gerginlikle birlikte petrol fiyatları tarihi zirveleri görmüştü.En son 2008 krizinde 140 dolarları gören petrolün varil fiyatı Mart 2022'de aynı seviyelere tırmanış yapmıştı.
Savaş'ın başlamasının ardından en düşük seviye olarak 90 dolar olan brent petrolde bugün daha da aşağı bir seviye görüldü.Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi döneme dönerek 89 doları gördü.
Son Dakika › Ekonomi › Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi - Son Dakika