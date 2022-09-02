Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 62 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 24 lira 46 kuruşa düşecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak - Son Dakika