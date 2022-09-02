Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak - Son Dakika
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Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak

02.09.2022 09:19

Akaryakıta gelen zamların ardından bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE 1 LİRA 51 KURUŞ, MOTORİNE 2 LİRA 41 KURUŞ İNDİRİM

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİN 24 LİRA 46 KURUŞA, BENZİN 18 LİRA 62 KURUŞA DÜŞECEK

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 62 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 24 lira 46 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak - Son Dakika
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