Rusya ve Hindistan STA Müzakerelerinde İlerliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Overçuk, başkent Moskova'da Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliğinin (RSPP) bir etkinliğinde konuştu.

Hindistan ile AEB arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerde ilk etabı geride bıraktıklarını anlatan Overçuk, "Süreci son derece olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Anlaşma imzalanması halinde Rus iş dünyası 2,2 milyar insanın yaşadığı pazara erişim sağlayacak." dedi.

Overçuk, AEB ile Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Moğolistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığını belirterek, söz konusu pazarların da 700 milyon nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Hindistan, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın en büyük ticaret ortakları arasına girerken, iki ülke toplam ticaret hacmini 2030'a kadar 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.