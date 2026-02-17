Rusya ve Hindistan STA Müzakerelerinde İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rusya ve Hindistan STA Müzakerelerinde İlerliyor

17.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri olumlu ilerliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Overçuk, başkent Moskova'da Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliğinin (RSPP) bir etkinliğinde konuştu.

Hindistan ile AEB arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerde ilk etabı geride bıraktıklarını anlatan Overçuk, "Süreci son derece olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Anlaşma imzalanması halinde Rus iş dünyası 2,2 milyar insanın yaşadığı pazara erişim sağlayacak." dedi.

Overçuk, AEB ile Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Moğolistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığını belirterek, söz konusu pazarların da 700 milyon nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

Hindistan, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın en büyük ticaret ortakları arasına girerken, iki ülke toplam ticaret hacmini 2030'a kadar 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya ve Hindistan STA Müzakerelerinde İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:24:02. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya ve Hindistan STA Müzakerelerinde İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.