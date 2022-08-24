Rusya, 'orkide' rotasını Yalova'ya çevirdi

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Hollanda'nın Rusya'ya çiçek ihracatını durdurması sonrasında, Rusya orkide ithalat rotasını Yalova'ya çevirdi.

Türkiye'nin orkide ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Yalova'daki firma ihracat ağına Rusya'yı da ekledi. Firma yıllık 1 milyon adet üretim yaparak ülkenin bu anlamda dışa bağımlılığını ciddi şekilde azaltıyor. Üretim adedi ve üretim tekniği konusunda bilgiler veren işletme sahibi Çağlar Tuğtekin, "2014 yılında ülkemizin orkidede dışa bağımlılığını bir nebze olsun azaltma hedefi ile üretime başladık. İthalatın yaklaşık yüzde 40'ını keserek ülkemize bu anlamda ciddi oranda döviz kazandırdık. 36 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Yıllık 1 milyon adet orkide üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk ve tek

Ülkede doku kültürü ile orkide üretimi gerçekleştiren ilk ve tek işletme olduklarına da değinen Tuğtekin, "Doku kültürü yöntemi ile üretimi yapılan bir çiçek. Kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz. Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletme de biziz" diye konuştu.

Rusya yönünü Yalova'ya çevirdi

Hollanda, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya çiçek satışını kesti. Hal böyle olunca Rusya da orkide ihtiyacını karşılamak için yüzünü Yalova'da bulunan firmaya çevirdi. Ürettikleri orkideleri birçok ülkeye sattıklarını dile getiren Çağlar Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Ortadoğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz." - YALOVA