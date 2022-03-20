Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor - Son Dakika
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Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor

20.03.2022 18:37
Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor

Ukrayna'ya yönelik işgal sonrasında Rusya'da kıtlık endişesi nedeniyle satışı en çok artan ürün prezervatif oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle başta ABD olmak üzere birçok ülke, Rus iş insanları ve şirketlerine yönelik yaptırım uyguladı.

ULUSLARARASI MARKALAR MOSKOVA'DAN ÇEKİLDİ

Yaptırımlar nedeniyle dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek markaları, Moskova'daki şubelerini kapatma kararı aldı. Ayrıca birçok marka Rus marketlerinden çekildi.

Yaptırımların art arda geldiği Rusya'da kıtlık endişesi yüzünden prezervatif satışları patladı

KITLIK ENDİŞESİ BAŞLADI

Rus vatandaşlar da birçok markanın marketlerden çekilmesiyle birlikte kıtlık endişesi yaşamaya başladı. Çoğu kişi, ilerleyen süreçte prezervatif sorunu yaşamamak için marketlere akın etti.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Vatandaşların bu adımının ardından ülke genelinde prezervatif talebinde patlama yaşandığı belirtildi. Marketler, fiyat yükseltmelerine rağmen son dönemde prezervatif satışlarının yüzde 170 arttığını açıkladı.

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Son Dakika Ekonomi Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor - Son Dakika
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