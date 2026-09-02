Rusya: Yabancı şirketler bu yıl Kuzey Deniz Yolu'nda 60'tan fazla transit sefer planlıyor - Son Dakika
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Rusya: Yabancı şirketler bu yıl Kuzey Deniz Yolu'nda 60'tan fazla transit sefer planlıyor

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Arktik Kalkınma Özel Temsilcisi Vladimir Panov, yabancı şirketlerin bu yıl Kuzey Deniz Yolu üzerinden 60'tan fazla transit sefer planladığını açıkladı. Panov, geçen yıl Çinli bir şirketin rotayı 6 günden kısa sürede geçtiğini, bu yıl Güney Koreli bir şirketin pilot sefer yapacağını ve gelecek yıl Hindistan'ın da katılmasının beklendiğini belirtti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Arktik Kalkınma Özel Temsilcisi Vladimir Panov, yabancı şirketlerin bu yıl Kuzey Deniz Yolu üzerinden 60'tan fazla transit sefer planladığını bildirdi.

Panov, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Kuzey Deniz Yolu'nun güvenliğine ilişkin oturumda açıklamalarda bulundu.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen uluslararası transit taşımacılığın arttığına işaret eden Panov, "Bu yıl yabancı şirketlerin bu tür transit seferlerinin sayısının 60'ın üzerinde olması planlanıyor." dedi.

Panov, geçen yıl Çinli bir şirketin Kuzey Deniz Yolu üzerinden Avrupa'ya deneysel transit sefer gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin rotayı 6 günden kısa sürede geçtiğini söyledi.

Bu yıl Güney Koreli bir şirketin de pilot sefer gerçekleştireceğini aktaran Panov, "Gelecek yıl Hindistan'ın da buna katılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın coğrafi açıdan en büyük ülkesi Rusya, Kara Denizi'nden başlayıp Bering Boğazı'ndaki Dejnyov Burnu'na uzanan ve yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğunda olan, özellikle kış döneminde kalın buzlarla kaplanan Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine stratejik önem veriyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kuzey Deniz, Hindistan, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Pilot, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya: Yabancı şirketler bu yıl Kuzey Deniz Yolu'nda 60'tan fazla transit sefer planlıyor - Son Dakika

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