Rüzgar Türbini Fitillerinde Dampinge Karşı Önlem Kalktı - Son Dakika
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Rüzgar Türbini Fitillerinde Dampinge Karşı Önlem Kalktı

26.06.2026 09:55
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Ticaret Bakanlığı, rüzgar türbini fitilleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulamayacak.

Rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaftan dokunmuş mensucatta yararlanılan fitillerin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmayacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut durumda "cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, fitil, dokunmuş mensucat gibi)" ürününün alt kategorisi olan "fitiller" ithalatında Mısır menşeli ürün için yüzde 9,58 ve yüzde 14,63, Bahreyn Krallığı menşeli ürün için yüzde 20 ve yüzde 23,61 oranında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Değişiklikle, rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaftan dokunmuş mensucatta yararlanılan fitiller için söz konusu önlem uygulanmayacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar Türbini Fitillerinde Dampinge Karşı Önlem Kalktı - Son Dakika

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