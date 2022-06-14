Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu - Son Dakika
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Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

14.06.2022 14:00
Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında son 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.

Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında son 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık eksiltme usulüne geçildi.

Buna göre, Çorum -Kastamonu- Sinop bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 44,9 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Karaman- Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Malatya bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 47 kuruşla Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Ordu bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 54,9 kuruşla Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

YEKA RES-3 yarışmasında Siirt-Şırnak- Hakkari bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 77,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ'den geldi.

Sivas bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 42,1 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Tokat bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 52,9 kuruş ile Zero Carbon Enerji Üretim AŞ verdi.

Van bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 69,9 kuruş ile Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Yozgat bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 53 kuruş ile Eksim Enerji AŞ oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu - Son Dakika
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