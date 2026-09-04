RWE'nin trafo merkezinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RWE'nin trafo merkezinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman enerji şirketi RWE, Dormagen yakınlarındaki bir trafo merkezinde polisin şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulduğunu açıkladı. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, santral operasyonlarının etkilenmediği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Alman enerji şirketi RWE, polis ekiplerinin Dormagen yakınlarındaki bir trafo merkezinin çevresinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin perşembe akşamı Neurath elektrik santralinin kuzey doğusundaki trafo merkezi bölgesinde şüpheli füze fırlatma mekanizmaları bulduğu ve durumu RWE yönetimine bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araziden geçen yüksek gerilim hatlarının mülkiyetinin RWE Power şirketine ait olduğu, bu kritik bulgunun santral operasyonları üzerinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Enerji altyapısının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin RWE için en yüksek öncelik olduğu ifade edilen açıklamada, şebeke operatörü Amprion ve ilgili resmi makamlarla tam koordinasyon içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Mevcut prosedürler kapsamında şirket tesislerinin ve enerji nakil hatlarının düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, "Güvenlik gerekçesiyle, alınan özel koruma önlemleri veya güvenlik konseptlerinin detaylarına ilişkin kamuoyuna bilgi paylaşılmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Almanya genelinde son günlerde aralarında RWE'ye ait kritik tesislerin de bulunduğu enerji altyapılarına yönelik peş peşe şüpheli sabotaj girişimlerinin yaşanması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Enerji, Polis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi RWE'nin trafo merkezinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 17:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: RWE'nin trafo merkezinde şüpheli füze fırlatma düzenekleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement